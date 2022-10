Antigo capitão do Marítimo revoltado com penálti: "Isto é uma vergonha"

Pedro Pelágio reprovou a grande penalidade que entregou a vitória ao Casa Pia na visita ao Marítimo.

Pedro Pelágio, antigo capitão maritimista que está emprestado ao Pafos, da Liga do Chipre, reagiu esta segunda-feira com desagrado à grande penalidade assinalada aos 71 minutos do Casa Pia-Marítimo (1-2), que entregou a vitória à formação de Pina Manique.

"Como querem que as coisas dêem certo se ninguém respeita o Marítimo? Comecem a respeitar o Marítimo, isto é uma vergonha o que acabou de ser marcado neste jogo! Assim fica difícil!!", condenou o médio defensivo, de 22 anos, por via de uma publicação no Twitter.

O Marítimo ainda não somou quaisquer pontos na Liga Bwin ao fim de oito jornadas, ocupando a última posição do campeonato, neste que é o pior arranque de sempre da formação no principal escalão.