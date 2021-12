Anos depois, Marítimo volta a divulgar convocados para encontros da I Liga

Redação com Lusa

Esta mudança na comunicação surge após a alteração na direção do único clube madeirense a disputar o mais alto escalão do futebol português, agora com João Luís como presidente da SAD maritimista, desde 2 de dezembro.

O Marítimo voltou este sábado a divulgar a lista de convocados para um encontro, o embate da 15.ª jornada da I Liga diante do Benfica, após anos sem tornar público as escolhas dos treinadores antes dos jogos.

Após vários anos sem divulgar os escolhidos para as derradeiras partidas, independentemente das competições, o Marítimo divulgou este sábado no seu site oficial a lista de convocados para a visita ao Estádio da Luz.

O Marítimo, nono classificado, visita no domingo o Benfica, terceiro, às 17h00, numa partida que será arbitrada por António Nobre, da associação de Leiria.

Lista de 20 convocados

- Guarda-redes: Paulo Victor e Pedro Teixeira.

- Defesas: Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine Júnior, Jorge Sáenz, Fábio Ferreira e Vítor Costa.

- Médios: Rafik Guitane, Stefano Beltrame, Edgar Costa, Iván Rossi, Diogo Mendes, Pedro Pelágio.

- Avançados: André Vidigal, Alipour, Clésio Baúque, Ricardinho, Henrique e Joel Tagueu.