Alex Bunbury vai investir no Marítimo: "Vou apresentar plano para cinco anos"

Alex Bunbury e Rui Fontes, presidente do Marítimo

Antigo goleador maritimista fez o anúncio na sua conta de Facebook e garante que vai apresentar um projeto para cinco anos

É um plano arrojado de Alex Bunbury, antigo avançado do Marítimo. Aquele que ainda é o melhor marcador da história dos verde-rubros no principal campeonato português, anunciou ontem na sua página de Facebook que vai avançar com "uma proposta oficial de investimento no Marítimo". E prosseguiu: "Vou apresentar o meu plano de 5 anos para a equipa principal, equipa B, equipa feminina e, o mais importante, a nossa academia".

A comunicação de Alex surge depois de ter-se mostrado incomodado com o forte apoio do Benfica no último jogo no Caldeirão. O ex-futebolista não referiu a proveniência nem os valores da proposta de investimento.

A O JOGO, Alex disse que regressa à Madeira a 25 de março próximo e vai reunir-se com o presidente a 27 e 28.

O antigo avançado, que tem uma escola de futebol nos Estados Unidos, diz que pretende fazer do Marítimo "um dos melhores clubes de Portugal". "Apresentarei minha visão para gerar receita com a nossa marca globa. Todos os detalhes financeiros serão submetidos ao conselho de administração e aos membros do CS Maritimo", acrescentou.

E depois aponta o dedo ao sucedido no jogo de domingo: "Se a minha proposta de investimento for aprovada nunca mais veremos algo assim com o Benfica, e o CS Marítimo voltará a rugir!"

Bunbury explica as intenções, que visam tornar o clube "autossustentável financeiramente, com um programa de desenvolvimento juvenil incomparável" e com afiliação internacional, para tornar o Marítimo global".