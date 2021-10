A primeira reação de Carlos Pereira após perder eleições: "Não fiquei surpreendido"

"Tudo será feito o mais rapidamente possível e com muita transparência", garantiu a O JOGO sobre a transição na liderança do clube insular.

Nas primeiras declarações após perder as eleições no Marítimo para Rui Fontes, Carlos Pereira garantiu que parabenizou o seu adversário logo após a divulgação dos resultados e disse estar tranquilo com os resultados do dia 22.

"Não fiquei surpreendido, porque senti que as pessoas estavam desgostosas com os recentes resultados desportivos. Agora só me resta aceitar as coisas com elevação, transparência e fair play. O Marítimo continua e vou estar sempre a torcer por este clube", frisou a O JOGO, acrescentando que a transição da liderança do emblema madeirense será pacífica.

"Tudo será feito o mais rapidamente possível e com muita transparência", afirmou, deixando a garantia que vai pedir a renúncia da SAD e de todas as empresas do universo Marítimo. "Quanto às empresas do grupo eu também já estou a preparar a renúncia, para as poder passar tranquilamente. Também já transmiti ao presidente da Assembleia Geral que vou fazer o corte contabilístico no dia 31 e que com a minha renúncia será preciso marcar eleições para a SAD. Portanto, tudo isto demorará mais tempo, mas a lista vencedora pode perfeitamente, de forma informal, acompanhar de imediato o departamento de futebol. Não há nenhum entrave da minha parte", afirmou, concluindo que a tomada de posse está agendada para o dia 4 de novembro.