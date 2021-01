A dor do Marítimo: "Temos de estancar o sangue deste golpe duro"

Milton Mendes, treinador dos insulares, lamenta eliminação da Taça de Portugal frente ao Estoril. Questiona a compensação, na qual os da linha acabariam por igualar

Tristeza enorme na Madeira. O Marítimo caiu na Taça de Portugal, perdendo no prolongamento com o Estoril por 3-1, e Milton Mendes, técnico insular, era o espelho da frustração. "É um golpe muito duro. Fomos fortes, fizemos golo, tivemos oportunidades de matar a partida e levamos um golo nos últimos 30 segundos. Os jogadores sentiram o golo. Tentei levantá-los antes do prolongamento. Perdemos estabilidade no meio-campo devido à lesão do Irmer. O Estoril foi maduro depois de fazer o golo. Jogou bem, mostra o lugar cimeiro que tem na II Divisão. Temos de estancar o sangue que está a escorrer no nosso coração. Estamos tristes."

O golo de Tagueu aos 30 minutos não era sinónimo de vitória. "Já ganhámos outras vezes jogando menos. Queríamos dar para a nossa Direção uma presença na meia-final 19 anos depois. Não defendemos muito cedo. Tivemos três oportunidades claras e saímos daqui com a segunda derrota muito dolorosa [0-3 com o Paços de Ferreira para a Liga]", explica, dirigindo críticas à longa compensação, que permitiu ao Estoril a converter de penálti a igualdade.

"Penalizou-nos. Foram 97 minutos, que ainda não sei de onde vêm. O árbitro confundiu-se. O penálti já é assinalado dentro desse último minuto", afirma Milton Mendes, acreditando que "o Marítimo vai ser criticado", mas com vontade de "subir no campeonato, garantir a manutenção e quem sabe algo mais."