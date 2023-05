"A afirmação do Geny Catamo já deveria ter acontecido"

Luís Filipe Gonçalves foi treinador de Geny Catamo, que se estreou a marcar na última jornada, e vê no avançado um trunfo explosivo para a reta final da época. O técnico português, agora a treinar o Interclube, do Girabola, campeonato angolano, foi quem estreou o maritimista na seleção moçambicana e lamenta as lesões que o têm condicionado.

Geny Catamo apontou no passado sábado, frente ao V. Guimarães, o primeiro golo pelo Marítimo. Apesar da derrota verde-rubra, foi um momento muito festejado, porque permitiu ao avançado esquecer um longo capítulo de lesões. O moçambicano posiciona-se agora para ser aposta de José Gomes nesta reta final de campeonato.

O treinador português Luís Filipe Gonçalves conhece bem o jogador formado no Sporting e agora ao serviço do Marítimo. Aliás, foi ele quem o estreou nas internacionalizações pela seleção principal de Moçambique. E só tem elogios. "O Geny é um jogador muito inteligente, rápido e explosivo. Tecnicamente evoluído, cruza e finaliza bem. Mentalmente forte, confia nas capacidades, procurando sempre evoluir. Lê bem o jogo, podendo jogar como extremo ou médio ofensivo", analisa.

O técnico elogia ainda a polivalência. "Pode criar e finalizar também, porque, fruto da inteligência e da capacidade técnica, pode jogar mais por fora ou por dentro."

Luís Filipe Gonçalves não duvida que Geny Catamo irá afirmar-se com naturalidade no futebol português. "A afirmação do Geny já deveria ter acontecido, mas tem tido algumas lesões a condicionar. Precisa de ter a oportunidade de jogar. E vai corresponder, de certeza", garante.

A meta no Girabola

Após a passagem pela seleção de Moçambique, Luís Filipe Gonçalves está agora no Interclube, em Angola. "Podemos chegar ao terceiro lugar, que dá acesso à Taça das Confederações, mas não depende só de nós. A equipa tem valor e qualidade, sem o poderio de outros", diz, lembrando que ainda irá disputar os quartos-de-final da Taça de Angola.