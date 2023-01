Declarações do treinador José Gomes após o Marítimo-Sporting (1-0), partida da 15ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Fundamentalmente, foi o mérito e a coragem que os jogadores demonstraram na interpretação do plano de jogo, porque, às vezes, podemos treinar, mas, quando chega ao momento de o colocar em prática, pela dimensão do clube, pelo bem que joga o Sporting, as coisas podiam não funcionar e, até de alguma forma, o medo pela situação em que vivemos a nível classificativo podia falar mais alto, mas não foi isso que aconteceu."

Sobre o jogo: "Foi muito duro a nível físico aquilo que eles fizeram, um desgaste tremendo, mas o esforço foi plenamente e justamente premiado.

Palavras: "Vão sair palavras no sentido de que o Sporting fez um mau jogo, que o Sporting não conseguiu e não é verdade. O Sporting fez aquilo que normalmente faz nos jogos que joga melhor e que vence. O Sporting não fez, porque os nossos jogadores não deixaram, por mérito do Marítimo e não por demérito dos jogadores do Sporting".