Stefano Beltrame apto e convocado para visita do Marítimo aos Açores

O italiano vinha sendo uma aposta recorrente de Vasco Seabra até ter contraído uma lesão na perna esquerda, que o obrigou a falhar as últimas quatro jornadas.

O regresso do médio Beltrame, ausente por lesão nas últimas partidas, é a grande novidade nos convocados do Marítimo para a visita ao Santa Clara, da 31.ª jornada da I Liga Bwin.

Stefano Beltrame, de 29 anos, já treinou sem limitações na semana transata, mas não foi convocado para a partida diante do Boavista (vitória por 4-0), porque ainda tinha pela frente um plano de recuperação dos índices físicos, de acordo com o treinador dos "leões" do Almirante Reis.

Segundo a nota publicada pelo emblema madeirense no seu sítio oficial na internet, o lateral sueco Tim Soderstrom, também novidade na convocatória, "volta a merecer a confiança do técnico para o compromisso diante dos açorianos".

Após ter assinado um "hat-trick" na última ronda diante dos "axadrezados", o avançado Joel Tagueu é a grande 'baixa' para a visita a Ponta Delgada, juntamente com o médio Iván Rossi, ambos suspensos, por terem completado a sequência de cartões amarelos na primeira vitória caseira em 2022.

O Marítimo, na sétima posição, com 36 pontos, visita o Santa Clara, nono classificado, com menos um ponto, em jogo da 31.ª ronda da I Liga, no sábado, às 18:00, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.

Lista de 20 convocados

- Guarda-redes: João Miguel Silva e Paulo Victor.

- Defesas: Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine, Tim Soderstrom, China, Leo Andrade e Vítor Costa.

- Médios: Guitane, Beltrame, Edgar Costa, Diogo Mendes, Bruno Xadas, Miguel Sousa e Pelágio.

- Avançados: André Vidigal, Alipour, Clésio Baúque e Henrique.