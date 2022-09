Movimento Salvar o Marítimo: "Os sócios é que são os donos do clube, mais ninguém"

Movimento Salvar o Marítimo garante que o clube se encontra em "coma profundo"

O movimento "Salvar o Marítimo", composto por sócios do emblema madeirense entregou esta quinta-feira assinaturas na secretaria do clube para convocatória de uma assembleia geral (AG) extraordinária para pedir esclarecimentos.

O movimento promovido por quatro sócios convocou os órgãos de comunicação social, junto à estátua de homenagem do jogador do Marítimo, que se encontra no Almirante Reis, na baixa do Funchal, o berço do emblema centenário, após a entrega de um documento com 64 assinaturas (o mínimo exigido é meia centena) para proceder ao pedido de uma AG extraordinária.

"Foram entregues assinaturas hoje de manhã para a convocatória de uma assembleia geral extraordinária que servirá para pedirmos esclarecimentos à atual direção do Club Sport Marítimo. A escolha deste lugar é simbólica, porque foi neste preciso lugar que há uns meses o atual presidente da direção lançou o seu programa para liderar o clube, que ao cabo de alguns meses, diria mesmo, que está em coma profundo", começou por explicar o líder do movimento, Miguel Caires.

Ainda segundo o conhecido empresário madeirense, o movimento Salvar o Marítimo "é composto por uma larga falange de apoiantes e de sócios preocupados com aquilo que se passa ao dia de hoje no clube", que ocupa a última posição da I Liga, sem pontos somados nas sete jornadas já disputadas.

Quando questionado sobre se AG extraordinária tinha como objetivo levar a eleições antecipadas ou apenas esclarecimentos, Miguel Caires garantiu que servirá para discutir a atualidade do clube, sublinhando que não podem escudar-se "em leituras do foro jurídico para não prestar declarações aos sócios, porque os sócios é que são os donos do clube, mais ninguém", aludindo à resposta da direção dada, na quarta-feira, à lista de questões colocadas pelo movimento em 18 de setembro último.

Miguel Caires admitiu que já equaciona a possibilidade de se candidatar à presidência do clube e, que se assim acontecer, será para "tornar o Marítimo o mais forte que conseguir, porque não pode estar onde está hoje e onde esteve nos últimos anos, mas sim, mais acima".

Segundo Egídio Carreira, um dos sócios que integra o "Salvar o Marítimo", o objetivo do movimento passa por "travar a espiral de queda", reforçando que "seria uma tragédia a descida à II Divisão e um rombo naquilo que é a autonomia da Madeira".

O mesmo explicou que a assembleia geral extraordinária requerida tem uma ordem de trabalhos assente em dois pontos.

"O primeiro ponto é a análise da situação não só do futebol profissional, mas das modalidades em geral e do ponto de vista administrativo e financeiro do clube, que é uma situação dramática. O ponto número dois propôs a destituição dos órgãos sociais. Entendemos que os atuais órgãos sociais do Marítimo, em particular o senhor presidente, já não têm condições para gerirem o clube em estabilidade e evitar a tragédia que seria a descida para a segunda divisão", frisou.

O Marítimo, último classificado, sem pontos somados, recebe na segunda-feira, às 20:15, o Casa Pia, que se encontra na sexta posição, com 14 pontos, para a oitava ronda da I Liga de futebol.

"Este movimento quer o Marítimo forte, mas sabe muito bem da importância do próximo jogo, portanto, esta foi a nossa última intervenção até à próxima terça-feira. Estamos todos focados em dar estabilidade, equilíbrio e energia que a equipa vai precisar para segunda-feira e espero que estejamos a festejar os primeiros três pontos, ao oitavo jogo, infelizmente", finalizou Miguel Caires, líder do movimento.