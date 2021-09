Liga notifica Marítimo da manutenção de interdição do estádio

Comissão Técnica de Vistorias esteve na segunda-feira no estádio maritimista

Apesar da melhoria verificada, com o relvado a mostrar mais ais densidade em alguns pontos, a Liga notificou o Marítimo da manutenção de interdição do estádio do clube madeirense. O clube do Funchal tem agora até sexta-feira para comunicar ao organismo do futebol profissional qual estádio que utilizará para o próximo jogo em casa, frente ao Moreirense, a 1 de outubro.

Recorde-se que no dia seguinte a receber o FC Porto, a Liga anunciara que o relvado do estádio do Marítimo fora interditado por razão do estabelecido no Manual de Licenciamento das Competições versão 2021/22. O tapete vede foi então pontuado com a segunda nota de nível 2 consecutiva". A primeira nota negativa (2,06) havia sido atribuída ao relvado do clube insular a 8 de agosto, por ocasião do Marítimo-Braga, duelo relativo à jornada de abertura do principal escalão do futebol português.