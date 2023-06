Zé Carlos oficializado por Gil Vicente e Braga: confira os detalhes

Lateral continua no emblema de Barcelos, mas agora a título definitivo. Gil Vicente e Braga confirmaram o acordo.

O Gil Vicente oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Zé Carlos ao Braga. Sem referir valores do negócio, sabe-se, no entanto, que o jovem lateral-direito assinou por três épocas, com os arsenalistas a ficarem com 50% do passe.

Na primeira passagem por Barcelos, em 2021/2022, o jogador fez 32 jogos, assinalando três assistências. Já na anterior, chegou apenas em janeiro, também por empréstimo, depois de meia temporada mal sucedida no Ibiza, da II Liga espanhola, onde somou oito jogos e uma assistência.

"O SC Braga informa que chegou a acordo com o Gil Vicente para a cedência a título definitivo do jogador Zé Carlos, mantendo 50 por cento dos direitos económicos do jogador. O lateral-direito, de 24 anos, termina assim uma ligação contratual com o SC Braga após três temporadas. O SC Braga deseja a Zé Carlos as maiores felicidades para esta nova etapa da sua carreira", escreveu o clube presidido por António Salvador no site oficial.