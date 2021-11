Zé Carlos não esquece o passado no Leça: "Cresci como jogador e pessoa"

Antigo clube do lateral é o próximo adversário do Gil Vicente na Taça

O jovem defesa-direito emprestado pelo SC Braga, Zé Carlos, representou o Leça FC, de 2017 a 2020, fazendo parte, logo na primeira época, com apenas 19 anos, da equipa que alcançou a subida dos distritais ao Campeonato de Portugal.

Em declarações ao canal do Gil, o lateral, direito de 23 anos de idade, disse que continua a sentir-se grato por ter crescido "como jogador e pessoa", sabendo que em Leça da Palmeira só poderá encontrar, como sempre, equipas "aguerridas", como sucedeu com o Arouca, em que a equipa da Liga Bwin foi eliminada nas grandes penalidades, prometendo, no entanto, que ele e os seus colegas "não vão facilitar".

O jogo em Leça da Palmeira, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, está marcado para sábado às 11H, com transmissão televisiva no Canal 11.