Zé Carlos deixa Ibiza e é emprestado pelo Braga a clube português

De saída do Ibiza, do segundo escalão espanhol, após ter sido pouco utilizado na primeira metade da época, o lateral-direito volta a ser emprestado pelo Braga, até ao fim da época. Depois de uma grande época ao serviço do clube de Barcelos, somando 32 jogos, o jovem de 24 anos arriscou uma experiência no estrangeiro, que não lhe correu bem. Foi opção apenas em sete jogos.

Ainda não é oficial, mas Zé Carlos está de regresso, novamente por empréstimo do Braga, ao Gil Vicente, clube onde, em 2021/22, fez a melhor época, sendo dos principais protagonistas na inédita qualificação europeia da formação então orientada por Ricardo Soares. O jovem de latera-direito, de 24 anos, regressa, assim, a uma casa onde foi muito feliz, depois de uma experiência falhada no país vizinho. Emprestado pelo Braga ao Ibiza, do segundo escalão espanhol, apenas participou em sete jogos, não sendo opção desde o dia 11 de novembro.

Recorde-se que, depois da extraordinária época em Barcelos, somando 32 jogos, destacando-se, ainda, com três assistências, chegou a fazer a pré-época com os arsenalistas, prevendo-se, na altura, como certa a sua inclusão no plantel, mas Artur Jorge e a estrutura do Braga optaram por apostar, em detrimento do português, em Victor Gomez, jogador emprestado do Málaga (Espanha).

Apesar de ainda não estar nada assinado, O JOGO sabe que regressar a Barcelos sempre foi a sua opção, ainda mais agora, no seu atual momento de carreira, em que precisa de voltar a jogar com regularidade. Não será opção para Daniel Sousa no encontro de segunda-feira, no dérbi minhoto frente ao Vitória de Guimarães, mas deverá estar às ordens do treinador para o encontro seguinte, na deslocação ao terreno do Casa Pia, no dia 22 de janeiro.

Resta saber, agora, se Carraça, o experiente lateral-direito que tem ocupado a posição, e em crescente rendimento, irá facilitar a vida ao primeiro reforço de inverno dos gilistas.