Declarações do treinador Ricardo Antes na antevisão do Vizela-Gil Vicente, partida da 22ª jornada da Liga Bwin

O treinador do Gil Vicente não escondeu que o Vizela, adversário de amanhã, domingo, em jogo da 22 ª jornada da Liga Bwin, "é especial" e que "tem preponderância" na sua carreira como treinador, no entanto, avisou que essa circunstância não terá qualquer peso a partir do apito inicial: "Sim, é um jogo especial, mas para mim todos os jogos são especiais, são uma oportunidade para a equipa crescer. Vou defrontar uma equipa com preponderância na minha carreira, gosto muito do clube e das pessoas que lá estão, mas como profissional esse sentimento não existe quando o jogo começa. Queremos voltar às vitórias, vai ser um jogo equilibrado e a nossa ambição é muito grande, vamos certamente fazer um excelente jogo."

Falando de "duas equipas que privilegiam um futebol de ataque e positivo e que lutam sempre por vencer os seus jogos", antevê "um encontro com incerteza no resultado até ao último segundo. O Vizela é uma equipa com qualidade, muito bem orientada, com alma, esperamos dificuldades, mas o Gil Vicente está com uma vontade muito grande de ir a jogo. Respeitamos muito o nosso adversário, mas queremos lutar pelos pontos."

Com Talocha de fora por castigo (viu o quinto amarelo frente ao Santa Clara), Soares confirmou, também, que Ziga Frelih, lesionado, ainda não será opção, dizendo confiar no seu substituto, o jovem brasileiro de 20 anos: "Vemos as coisas como uma grande oportunidade para o Andrew, que fez a sua estreia no Estádio da Luz. Tem muito potencial, tem uma ou outra coisa que precisa de ser trabalhada, mas é um jogador com muito talento e capacidade de trabalho".