"Vítor Oliveira virou-se para mim e disse: 'Tu tens ainda um pouco de jogo de rua'"

Samuel Lino começou a jogar futebol já tarde, com 17 anos, mas as peladinhas nas ruas de São Paulo foram alimentando o grande potencial do avançado do Gil Vicente: a pureza e "alegria" com que joga "à bola" mantêm-se

O avançado, de 22 anos, é o mais valioso do plantel gilista e tudo aponta para esta época, a terceira no clube, seja a melhor de sempre.

Para quem não o conhece, quem é Samuel Lino?

-Sou uma pessoa tranquila, muito feliz, gosto de brincar, de estar com os amigos e a família. Prevalecem em mim a humildade e a simplicidade. Nasci em Santo André, mas sou de São Bernardo (São Paulo). Foi na comunidade de lá que cresci, onde comecei a jogar futebol nas ruas, sempre descalço, não gostava de usar botas nem ténis...