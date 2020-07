Vítor Oliveira sobre o futuro: "Vou de férias, vou pensar no que vou fazer"

Técnico está de saída do Gil Vicente, que esta sexta-feira empatou com o Paços de Ferreira (3-3). Na flash interview à SportTV, Oliveira deixou agradecimentos

Análise: "Foi um jogo entretido, com as duas equipas a tentar chegar ao golo. Há uns períodos de menor qualidade, mas seis golos é sempre um fator importante em qualquer jogo. As duas equipas tentaram fazer o jogo pelo jogo e ganhar. O empate aceita-se, divide o mal pelas aldeias."

Memórias da época: "No início da temporada ninguem acreditava em nós. Acreditávamos nós e pouco mais. Depois, com tranquilidade, senso, equilíbrio, conseguimos ir pontuando com regularidade. Nunca estivemos numa posição de descida, que foi extremamente importante. Jogámos sempre a olhar para cima. Foi uma época bem conseguida, atendendo à conjuntura inicial e todos os pressupostos que estiveram por trás da formação deste plantel. 43 pontos é muito bom para uma equipa como Gil Vicente. Hoje, queríamos ter acabado com uma vitória. Estamos muito orgulhoso ao longo deste campeonato. Os jogadores foram fantásticos. Uma palavra à massa associativa, foi muito importante naquilo que conseguimos, permitiu-nos jogar com tranquilidade, que é um fator muito importante. Não estão aqui hoje, mas estão no nosso coração. Um forte abraço à massa associativa e aos jogadores."

Cansaço vs. vontade de treinar: "O meu adeus ainda não é definitivo. Vou de férias, vou pensar no que vou fazer, as situações que surgem e qual é a melhor para mim."