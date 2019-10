Vítor Oliveira reuniu com a Direção e continua no Gil Vicente

Treinador dos gilistas disse no final do jogo com o Famalicão que ia ponderar a sua continuidade.

O treinador do Gil Vicente, Vítor Oliveira, admitiu após a derrota com o Famalicão, por 2-1, que iria "conversar com o presidente" para definir se continuaria no comando da equipa da I Liga. Nesta quinta-feira, o técnico reuniu com a Direção e ficou definida a continuidade ao leme do emblema de Barcelos.

"Vou discutir com o presidente a minha continuidade à frente do Gil Vicente. Nunca fui problema em lado nenhum por onde passei. Por isso vou falar com o meu presidente para definir o meu futuro", admitiu Vítor Oliveira na conferência de imprensa após o encontro em Famalicão.