Vítor Oliveira pede "uma limpeza" e admite saída do Gil Vicente

Declarações do treinador do Gil Vicente após a derrota em Famalicão, na jornada nove do campeonato.

O treinador do Gil Vicente, Vítor Oliveira, admitiu após a derrota com o Famalicão, por 2-1, que vai "conversar com o presidente" para definir se vai continuar no comando da equipa da I Liga.

O técnico, que foi expulso por protestos com o árbitro depois de não ver assinalada uma alegada grande penalidade após uma suposta falta sobre Naidji, defendeu, no final do encontro, que "a verdade desportiva está posta em causa" e que "o futebol português precisa de uma limpeza".

"Vou discutir com o presidente a minha continuidade à frente do Gil Vicente. Nunca fui problema em lado nenhum por onde passei. Por isso vou falar com o meu presidente para definir o meu futuro", admitiu o treinador insatisfeito com o resultado em Famalicão.

O Famalicão venceu o Gil Vicente, por 2-1, em jogo relativo à nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.