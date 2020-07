Vítor Oliveira, treinador do Gil Vicente, no final da derrota em Alvalade reclamou por descontos de tempo "mais corretos". E lamentou uma atitude da Direção gilista.

Derrota: "Os resultados são sempre justos e traduzem a diferenças de golos marcados e sofridos. O Sporting marcou dois e nós marcámos um. Resultado justo. O jogo foi dividido, houve alturas em que estivemos em cima do Sporting; e outras em que o Sporting foi superior. Não houve muitas ocasiões. O Sporting em contra-ataque, na segunda parte, podia ter matado o jogo e o Gil Vicente marcou no fim. Mais uma vez o tempo não foi o correto. Quatro minutos com tantas substituições, com o penálti e um livre que demorou muito tempo a ser marcado. As pessoas podiam ser mais justas no critério do tempo, que é um fator muito importante. É uma situação que nos faz estar na cauda da Europa em termos de tempo de jogo - e devíamos acautelar essa situação."

Exibição: "A minha equipa agradou-me mais do que nos outros jogos que fizemos fora. Fomos mais capazes, mas algo ineficazes no último terço. Conseguimos chegar lá com relativa facilidade, mas não tivemos arte nem engenho para materializar. Vamos continuar a procurar os pontos para garantir a permanência na I Liga."

Detalhes: "Sofremos dois golos em dois erros. O Sporting é muito perigoso quando tem espaço. No segundo golo, houve um passe mal calculado de um nosso jogador. Os pormenores são extremamente importantes no futebol e nesta fase são mais importantes."

Futuro: "Eu não penso do que vou fazer enquanto as situações não estão resolvidas. Contrariamente ao que alguns órgãos de comunicação social noticiariam que 'ia para aqui e para acolá', não vou para lado nenhum e não tenho qualquer compromisso com ninguém. Vou sair e disse à Direção há algum tempo e a Direção resolveu encontrar uma solução, mas não tinha legitimidade para tornar público, porque provoca alguma instabilidade no balneário."