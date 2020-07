Reação do treinador do Gil Vicente, Vítor Oliveira, ao triunfo (1-2) frente ao Vitória de Guimarães e que garantiu a permanência dos gilistas na I Liga.

Sobre a manutenção: "Hoje toda a família gilista está de parabéns. Conseguiu-se aquilo em que poucos acreditavam. No início da temporada os comentários foram muitos e pouco abonatórios em relação ao Gil Vicente. Sabíamos que era efetivamente difícil, mas conseguimos o objetivo com o apoio da direção, do staff técnico e administrativo, e dos homens do futebol, nomeadamente o Tiago Lenho e o Dito. E com os jogadores, que foram inexcedíveis ao longo da temporada. Conseguimos o objetivo a três jornadas do fim, o que é meritório de todos os elogios. Queremos dedicar a todos aqueles que nos apoiaram em casa e fora. É um momento fantástico. Já vivi muitos momentos fantásticos, mas este terá sido o projeto mais difícil da minha carreira".

Sobre a vitória em Guimarães: "Esta vitória é inquestionável. Fomos melhor do que o Vitória durante largos períodos do tempo. A primeira parte foi muito igual, com as duas equipas com algum receio e condcionadas pela temperatura brutal. Quando se fala, e falou-se muito depois desta temporada pós-covid, que a saúde e o bem estar dos jogadores era o mais importante, jogar a esta hora e com este calor não é minimamente defender os jogadores, Antes pelo contrário".

Dificuldades da permanência: "É muito mais fácil conseguir a permanência na I Liga do que subir na II. São objetivos muito diferentes, mas a II Liga é muito mais complicada do que a I Liga. Estamos todos de parabéns. Levei um banho de água dos meus jogadores e soube bem Gosto muito dos meus jogadores".