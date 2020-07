Vítor Oliveira avisa responsáveis, fala do Aves e lembra Ronaldo e Messi

Após o empate (3-3) com o Paços de Ferreira, o treinador do Gil Vicente considera que a qualidade do futebol português está "a decair".

A situação do Aves e a qualidade do futebol português: "Este ano ensinou-me várias coisas negativas. Por exemplo, esta situação pós-pandemia foi muito complicada, esta situação do Aves agora é uma situação complicadíssima... Temos de começar a olhar com olhos de ver e rapidamente a atuar. Por outro lado, jogar sem público é como comer sem sal, é desagradável. Esta época mostrou-me que a qualidade do futebol português tem vindo a decair, também no topo, precisamos de reformular algumas coisas para apresentar melhores espetáculos. Tudo isto esta época me ensinou, espero que tenha ensinado os responsáveis".

Influência de Rúben Ribeiro: "O futebol é um desporto coletivo e ganha-se em conjunto. Eu já disse, temos o Messi, o Ronaldo e mais três ou quatro jogadores que conseguem resolver jogos individualmente. O resto é em conjunto. Quando passa a ser individual, nem o Rúben Ribeiro nos salva. Ganhámos e perdemos sem o Rúben Ribeiro".

Jogadores com boas perspetivas em Portugal: "Sozinhos não conseguimos ir a lado nenhum, mas claro, há jogadores que podem ter bom futuro no futebol português. Os centrais Nogueira e Rodrigo podem fazer carreira, o Samuel Lino, o Fernando Fonseca, o Lourency... Com certeza serão jogadores mais fortes com mais um ano de experiência, com mais sabedoria do jogo".