Vítor Campelos vai mesmo ser o próximo treinador do Gil Vicente

Treinador de 48 anos é o escolhido para comandar os gilistas.

A possibilidade já tinha sido levantada por O JOGO e agora está confirmado que Vítor Campelos vai mesmo ser o treinador do Gil Vicente na época 2023/24, apurou o nosso jornal. O técnico, de 48 anos, sucede a Daniel Sousa no cargo.

Natural de Guimarães, Vítor Campelos cumpriu as últimas três temporadas no Chaves, levando os flavienses a um estável sétimo lugar na I Liga em 2022/23. No entanto, não houve acordo para a renovação de contrato e a carreira do treinador português segue agora em Barcelos.

Trofense, V. Guimarães B [fez também um jogo pela equipa principal vitoriana] e Moreirense são os outros clubes que já orientou.