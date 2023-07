Vítor Campelos fala em "momento embrionário" e de dúvida em relação aos reforços

Treinador do Gil Vicente fez a antevisão ao primeiro jogo oficial da época

O treinador do Gil Vicente, Vítor Campelos, reconheceu esta sexta-feira que a equipa ainda se encontra num "momento algo embrionário", devido à reconstrução de que o plantel está a ser alvo, mas mostrou-se confiante num "bom jogo" e numa vitória no terreno da Oliveirense, da II Liga, em partida agendada para as 20h30 de sábado e a contar para a primeira fase da Taça da Liga.

Lembrando que no estágio de pré-época, que terminou no dia 15 de julho, só trabalhou com 20 jogadores, nove deles sub-23 e dois juniores, o técnico disse, no entanto, que "o presidente e o diretor desportivo têm feito tudo para o mais rapidamente possível trazer mais jogadores para aumentar a qualidade do plantel".

Ainda sobre os reforços, Campelos adiantou que à data de hoje ainda não sabe com quem poderá contar, pois alguns deles, embora já inscritos, ainda esperam pelos certificados dos respetivos clubes de origem. Recorde-se que, dos seis reforços, cinco são do estrangeiro: Vinícius Dias (Brasil), Thomas Luciano (Brasil), Leonardo Buta (Itália), Jesús Castillo (Peru) e Roko Baturina (Hungria).