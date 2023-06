Vinícius Dias é o primeiro reforço do Gil Vicente para 2023/24

Brasileiro do Volta Redonda contratado para precaver hipotéticas saídas de Andrew Silva e de Kritciuk. Compatriota Brian Araújo poderá ser uma aposta forte; Contratação de Vinícius Dias deixa antever mudanças no plantel. Kritciuk perdeu espaço após paragem prolongada por lesão e pode sair. Já Andrew Silva tem muito mercado e desperta cobiça.

O Gil Vicente já garantiu o primeiro reforço para a temporada de 2023/24. Trata-se do guarda-redes brasileiro Vinícius Dias, do Volta Redonda, do Brasil.

Embora não tenha sido anunciado publicamente, sabe O JOGO que o guardião de 25 anos, titular da formação brasileira, a competir na Série C, já assinou um contrato de duas épocas com a formação de Barcelos, colocando, desta forma, um ponto de interrogação sobre a permanência do internacional russo Kritciuk.

Suplente do jovem brasileiro Andrew Silva, de 22 anos, e a recuperar de nova lesão no joelho esquerdo, sofrida a 12 de fevereiro deste ano, contra o Famalicão, na jornada 20 da I Liga, Kritciuk acabou por perder espaço no conjunto orientado pelo treinador Daniel Sousa. Regressou, recentemente, aos relvados, mas apenas para trabalhos de recuperação física, sendo quase certa a sua saída, até porque é dos jogadores mais caros do plantel. Com a contratação de Vinícius Dias, o Gil Vicente assegura, por outro lado, uma hipotética saída de Andrew Silva, guarda-redes com mercado e que já foi apontado, recorde-se, ao FC Porto.

Brian Araújo, jovem que fez quase toda a formação em Barcelos, e sendo visto como uma promessa por parte da estrutura gilista, também está à espreita de uma oportunidade com estas mudanças na baliza, podendo ser a grande surpresa na próxima época, caso Andrew e Kritciuk saiam no mercado de verão.