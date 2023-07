Vinícius Dias apresenta-se com elogios ao concorrente: "Andrew é um grande guarda-redes"

Gil Vicente anunciou este sábado a contratação do guarda-redes Vinícius Dias.

Foi com elogios ao colega da sua nova equipa, e compatriota brasileiro, que Vinícius Dias, contratado ao Volta Redonda (Brasil), falou pela primeira vez de galo ao peito: "Tenho acompanhado todos. O Andrew era o que estava a jogar ultimamente, é um grande guarda-redes. O clube está bem servido, estamos aí para ajudar".

O guardião de 26 anos disse, por outro lado, que a sua "expectativa é a melhor", considerando que o emblema e o campeonato português constituem uma "grande vitrine", acrescentando que teve as melhores referências, como a do colega Gabriel Pereira, com quem jogou.