"Vantagem numérica? Podíamos ter corrido riscos, mas uns queriam avançar..."

Declarações de Daniel Sousa, treinador gilista, após o FC Porto-Gil Vicente (1-2), jogo relativo à 22.ª jornada da Liga Bwin.

Vitória inédita no Dragão: "Foi no crer dos jogadores. Óbvio que trabalhámos, mas foi uma vitória dos jogadores e do trabalho que têm feito até agora, que é pago com estes resultados, por ser contra um candidato ao título e por ser uma vitória histórica. Temos um jogo importante na próxima semana e no final são só três pontos".

Entrada do Gil no jogo não é perfeita: "Eu falei na conferência de imprensa que isto ia ser um FC Porto algo ferido e de facto entrou com muita intensidade, também por causa do estádio, que o ajuda a ir para a frente. Depois conseguimos estabilizar e e encontrar as soluções no jogo".

Quando fica em vantagem numérica, parece que a equipa fica na dúvida de como reagir: "Efetivamente é uma coisa que serve de aprendizagem. Vir aqui ao Dragão em vantagem numérica... temos de saber gerir. Podíamos ter concluído mais jogadas, era o que estava a pedir, mas uns queriam avançar e outros acalmar. Tínhamos todas as vantagens e podíamos ter corrido riscos, mas gerimos bem o jogo".

O que significa esta vitória? "Três pontos muito importantes e que precisamos muito. É uma consagração do trabalho que temos feito, mas os três pontos são o que me interessa neste momento".