Extremo brasileiro lesionou-se com gravidade.

O Gil Vicente confirmou, esta sexta-feira, a gravidade da lesão no tendão de Aquiles do pé esquerdo do extremo Murilo. O extremo brasileiro vê assim terminada, de forma precoce, a temporada.

O jogador chegou esta época a Barcelos, vindo do Braga, depois de dois anos na segunda divisão espanhola, ao serviço do Maiorca e Gijón, por empréstimo. No Gil Vicente fez dois golos em 17 partidas, as últimas sete como titular.