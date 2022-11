Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente

Redação com Lusa

Declarações de Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, após o empate com o Covilhã (2-2), em jogo da primeira jornada do Grupo E da Taça da Liga.

Análise: "Ajusta-se o resultado. Na primeira parte temos situações em que poderíamos ter matado o jogo. Não aproveitámos e mesmo na segunda também tivemos. No geral, o resultado ajusta-se, porque eles também tiveram as suas oportunidades."

Taça da Liga: "Para mim, esta competição é importante para aferir algumas coisas que eu queria ver em campo. Uma coisa é ter conhecimento de fora, outra é trabalhar com eles."

Dificuldades na Covilhã: "Já sabíamos das dificuldades que íamos encontrar na Covilhã, a competição em si é especial, curta, equipas de escalão inferior transcendem-se um pouco."

Jogar para ganhar: "A ideia é jogar todos os jogos para ganhar. Se isso significa chegar à final four, nós vamos redefinindo os objetivos à medida que vamos caminhando."

Segurança: "Não vi a segurança que, se calhar, queríamos em todos os momentos, podíamos ter feito o 2-0 e sofremos depois dois golos e tudo isso é uma gestão que nós temos de fazer melhor do jogo. Temos de ser mais seguros na nossa gestão, mas podíamos ter terminado logo ali com o jogo, embora dependesse muito da resposta do Covilhã".