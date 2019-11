Um totalista improvável no Gil Vicente

Na primeira experiência da sua carreira no futebol europeu, o brasileiro está a arrasar.

Chegou no final do mercado de verão e rapidamente assumiu as rédeas da baliza do Gil Vicente. Denis, guardião que rescindiu com o brasileiro Figueirense, por alegadas remunerações em atraso, assinou com os galos por duas temporadas e, logo na primeira semana de campeonato, tomou conta da baliza.

Pegou de estaca e por lá tem ficado. As exibições seguras do guardião de 32 anos que está a ter a primeira experiência fora do mercado brasileiro, tem convencido Vítor Oliveira, que só o deixou de fora em jogos da Taça da Liga.

Na Taça de Portugal, frente ao Penafiel, também alinhou. Neste momento, Denis é o único totalista do Gil Vicente no que toca ao campeonato. No entanto, na soma geral já alinhou em uma dúzia de jogos pelo emblema barcelense. Tem a impressionante marca de 1080" de galo ao peito. No leque de mais utilizados estão também Kraev e Soares, no meio-campo, e Sandro Lima, na frente, com a média dos 850 minutos cada um ao serviço do Gil Vicente. A equipa volta hoje ao trabalho, preparando o encontro com o Braga, para a Taça de Portugal