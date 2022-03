Um lamento de Ricardo Soares: "Houve sempre uma perna para cortar a bola"

Declarações do treinador Ricardo Soares após o jogo da 27.ª jornada da I Liga Bwin entre Gil Vicente e Marítimo, que decorreu em Barcelos (1-1)

Agradecimento: "Quero agradecer aos nossos adeptos pelo apoio. Mais uma vez demonstraram o que é ser adepto, são um exemplo e transformaram este jogo num espetáculo melhor. Não entrámos muito bem no jogo, o Marítimo conseguiu sair algumas vezes, ainda que sem nos por à prova, mas desgastou-nos em termos energéticos. Queríamos pressionar alto, mas eles tiveram qualidade na saída, sobretudo pela qualidade dos seus centrais e guarda-redes."

A segunda parte: "Depois, assentámos o jogo, fomos iguais a nós próprios, circulámos a bola e criámos muitas situações no último terço, mas não decidimos da melhor forma, mas estávamos claramente por cima do jogo. Corrigimos na segunda parte, sabíamos onde estavam os espaços que podíamos atacar, e os jogadores fizeram um trabalho extraordinário nos primeiros 20 minutos, mas não tiveram as melhores decisões. Quando as tivemos, houve a qualidade do guarda-redes do Marítimo e sempre uma perna para cortar a bola."

Melhorar "Queríamos jogar melhor do que jogámos, temos capacidade para fazer melhor, sobretudo ao nível da tomada de decisão, mas a haver um vencedor seria o Gil Vicente."

Das melhores equipas: "Temos um conjunto de nuances táticas que utilizamos mediante o que o jogo está a dar, a equipa tem uma perceção do jogo assinalável, somos das melhores equipas em Portugal e a classificação diz isso mesmo, não estamos em quinto lugar por ter caído do céu, mas porque temos competência para lutar pela vitória seja contra quem for. Mas, isto não é carregar no botão e está feito, há muito trabalho. O adversário tinha as linhas muito juntas e fizemos uma nuance tática que já fizemos em Braga, ganhámos espaço, mas faltou critério no último passe. Não me lembro de uma defesa do nosso guarda-redes, nada nos enerva, podemos não ganhar, mas a nossa identidade mantém-se."

Saída de Fran Navarro: "O Fran Navarro é um jogador muito importante para nós, mas temos outros jogadores em quem confiamos. Percebi que ele não estava tão disponível em termos físicos para o que pretendíamos dele em termos de pressão, o Calero entrou bem no jogo, ajudou-nos a continuar a ser acutilantes. Ganhámos um ponto aos nossos adversários, mas não estamos satisfeitos porque queríamos ganhar."