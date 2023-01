"Triunfo premiou o sacrifício dos jogadores. Foi a resposta que pretendíamos"

Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente

Declarações de Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, depois do triunfo sobre o Vitória, por 2-1, após reviravolta, em jogo de encerramento da 16.ª jornada da Liga Bwin.

O mau arranque do Gil Vicente na partida foi compensado por uma forte reação. Daniel Sousa apreciou a atitude da equipa e tem a certeza que mais êxitos se seguirão com maior cadência.

"Tivemos uma entrada um bocadinho mais passiva do que aquilo que havíamos projetado, mas depois fomos crescendo e isso ficou evidente. Respondemos em função do trabalho que temos vindo a desenvolver", comentou o treinador dos gilistas, explicando que a colocação de Alipour sobre uma das alas ajudou a massacrar a defesa do Vitória. "Já o tínhamos testado nessa posição na Taça da Liga. Procurámos dessa forma causar desequilíbrios ao adversário", referiu.

Certo de que as vitórias "ajudam a consolidar o trabalho", Daniel Sousa fez ainda questão de felicitar o esforço dos atletas. "Este triunfo premiou o sacrifício dos jogadores, estão de parabéns. Foi a resposta que pretendíamos. Sabíamos que teríamos um adversário muito difícil, mas a equipa reagiu como pretendíamos", avaliou.