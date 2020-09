Treinador do Gil Vicente já recuperou da infeção por covid-19

Rui Almeida testou negativo e está "totalmente recuperado".

O treinador Rui Almeida, um dos 18 elementos do Gil Vicente que acusou positivo nos testes à covid-19, já recuperou da infeção, confirmou esta quarta-feira o clube da I Liga, numa nota na rede social Facebook.

O emblema de Barcelos frisou que o técnico, de 50 anos, contratado neste verão para substituir Vítor Oliveira, está "totalmente recuperado da covid-19", tal como o treinador de guarda-redes, Miguel Matos.

Com a recuperação desses dois elementos, que cumpriram "quarentena obrigatória", a equipa técnica está agora completa, refere ainda a nota do emblema minhoto.

O plantel gilista espera agora a luz verde das autoridades de Saúde para voltar a treinar em conjunto, no relvado, após ter sido colocado em quarentena obrigatória, devido aos casos de infeção detetados entre 11 e 13 de setembro, em 10 jogadores, cinco elementos da equipa técnica e restante estrutura do futebol e três pessoas alheias ao futebol profissional.

O Gil Vicente já adiantou, na terça-feira, que a receção ao Portimonense, relativa à segunda jornada do campeonato e agendada para as 16h00 de domingo, "não está em risco". O embate com a turma de Portimão pode marcar a estreia dos galos na edição 2020/21 da I Liga, depois de o encontro da primeira ronda, com o Sporting, em Lisboa, previsto para as 18h30 do passado sábado, ter sido adiado para a semana entre 12 e 16 de outubro.

O jogo entre Sporting e Gil Vicente, duas equipas com casos confirmados de covid-19, foi o primeiro do principal campeonato português a ser adiado, depois das autoridades de saúde terem decidido "não estarem reunidas as condições necessárias" para a sua realização.