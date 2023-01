Treinador do Gil vê mudanças na equipa: "Eles ficaram mais soltos"

Gil Vicente, 15.º classificado, com 15 pontos, e Casa Pia, quinto, com 27, defrontam-se a partir das 18:00 de domingo, no Estádio Nacional, em Oeiras, num jogo que será arbitrado por Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto

Daniel Sousa, técnico do Gil Vicente, deixou esta sexta-feira fortes elogios ao Casa Pia, mas notou que a última vitória trouxe uma motivação extra aos barcelenses para o jogo de domingo, da 17.ª jornada da Liga Bwin.

"Eles [Casa Pia] estão a fazer um campeonato excecional, são claramente a equipa sensação da Liga, com resultados fabulosos e o lugar correspondente na tabela. Há um trabalho excelente a nível tático, são uma equipa muito bem organizada, que cria muitas dificuldades aos adversários, para além de serem uma das defesas menos batidas. É um dos jogos difíceis fora que vamos ter", vincou, em conferência de imprensa de antevisão à visita aos lisboetas.

Nas últimas quatro rondas, o Casa Pia só ganhou por uma vez, mas Daniel Sousa rejeitou a ideia de "quebra" da equipa lisboeta, preferindo destacar o trajeto quase "imaculado" do adversário até agora, o que, defendeu, terá até obrigado a uma reformulação dos seus objetivos.

O triunfo da equipa de Barcelos sobre o Vitória de Guimarães (2-1), na última jornada, com uma reviravolta no marcador, é um fator extra em termos motivacionais, admitiu o técnico.

"Sim, trabalhar em cima de uma vitória é diferente, é melhor, mas não mudou a forma e qualidade com que têm trabalhado, foi exatamente o mesmo registo", disse.

Com essa vitória, o Gil Vicente saiu da zona de "play-off" de descida, mas o treinador frisou que já depois da derrota com o Boavista (1-0), na jornada anterior, sentiu que seria "uma questão de tempo" até a equipa regressar às vitórias, dada a "confiança" que tem nos processos.

Instado sobre o impacto que teve no plantel desde que chegou (quatro vitórias, um empate e duas derrotas), o treinador associou-a à "crença" com que assumiu o projeto.

"Via [o Gil Vicente] de fora, obviamente, mas aumentou [a crença] quando vi por dentro, a qualidade e o querer dos jogadores: houve algum impacto, não sei se por minha causa, mas eles ficaram mais soltos", disse.

O extremo Marlon, ex-Paysandu, do Brasil, reforço para as próximas três temporadas e meia, ainda não é opção para domingo porque esteve muito tempo parado, mas Zé Carlos, defesa-direito emprestado pelo Sporting de Braga, está em condições de ser chamado, revelou Daniel Sousa.

Rúben Fernandes e Pedro Tiba, lesionados, ainda não estão disponíveis.

Gil Vicente, 15.º classificado, com 15 pontos, e Casa Pia, quinto, com 27, defrontam-se a partir das 18:00 de domingo, no Estádio Nacional, em Oeiras, num jogo que será arbitrado por Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.