"Toro" do Gil Vicente faz eco em Espanha: "Não imaginava começar assim"

Fran Navarro concedeu entrevista ao jornal Marca.

Fran Navarro, avançado do Gil Vicente apelidado de "Toro", começou em grande a época ao serviço do clube português, somando já quatro golos marcados em seis jogos disputados. O espanhol, que chegou a Barcelos proveniente do Valência, admite em entrevista ao jornal Marca que nunca "imaginava começar assim".

"Não imaginava começar assim. No primeiro jogo, contra o Boavista [vitória do Gil Vicente por 3-0], marquei dois golos. Nem me acreditava. Estive a noite toda sem dormir. É uma coisa da qual não estás à espera. No último, frente ao Vizela, marquei outros dois... mas empatámos [2-2]. Neste momento, as coisas estão a correr bem", começou por dizer ao diário desportivo espanhol.

"Estive em Valência desde os meus 10 anos. Deixar casa, amigos e família, deu-me pena. É a minha cidade, a minha equipa... mas Portugal é um grande lugar para crescer e foi um bom passo", continuou o jogador de 22 anos.

"Os avançados que vêm de Espanha estão a sair-se bem e espero seguir o caminho deles. A Liga portuguesa é uma grande montra para qualquer avançado. O nível é alto e é preciso estar fisicamente preparado. É tudo muito equilibrado", disse ainda.