Daniel Sousa quer continuar na Taça da Liga mas "o campeonato é claramente o mais importante".

Líder isolado do Grupo E da Taça da Liga, e a depender de si para chegar aos quartos-de-final da competição, o Gil Vicente vai, no entanto, disputar a decisiva jornada na casa do Portimonense, a primeira equipa da Liga Bwin que a formação de Barcelos vai defrontar desde a chegada do novo treinador, Daniel Sousa.

O técnico mostrou ambição em seguir em frente, hoje, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de quarta-feira, às 20h45, no entanto esclareceu a prioridade da equipa: "Obviamente que o campeonato é o mais importante", atirou, em resposta à pergunta de O JOGO, embora tenha acrescentando que uma vitória contra o sétimo classificado do campeonato seria, também, importante para "os jogadores encontrarem a estabilidade desportiva e emocional". "Os jogos de treino são importantes, também, mas nada como uma competição, depois de tantos dias sem jogar, para aferirmos e vermos o que precisamos de melhorar", explicou.

Adiantando que a formação de Paulo Sérgio reencontrou a boa forma, depois de uma fase de quebra, Daniel Sousa mostrou-se, por outro lado, satisfeito com o desempenho do seu plantel, cerca de um mês depois de ter assumido o comando da equipa, identificando em que pontos vê melhorias e obstáculos: "Temos de consolidar a objetividade e inteligência na gestão do jogo, porque hoje os adversários já vêm melhor preparado nos jogos contra nós, fruto do desempenho da equipa, que tem vindo a jogar um futebol positivo e ofensivo, desde a época passada", concluiu.