Talocha: "O cansaço acumulou-se e sofremos na reta final..."

Talocha em disputa com André Almeida, este sábado, no Estádio Cidade de Barcelos

Defesa do Gil Vicente justificou o desaire sofrido ante o Benfica com a exigência do desafio e admitiu que a estratégia falhou também por falta de posse de bola

Análise: "Até fizemos um bom jogo, mas faltou ter mais bola na segunda parte, ser mais pacientes. Depois, claro, sem bola começamos a correr, o cansaço acumulou-se e sofremos na reta final. Estamos aqui para dar a volta por cima na próxima jornada."

Aguentar o empate: "O Benfica queria resolver o jogo o mais cedo possível. Na primeira parte, aguentamos, na segunda parte era nossa prioridade entrar forte, não conseguimos, tentamos equilibrar o jogo, falhamos, perdemos consistência defensiva, faltou ter bola."

Confiança: "Faltaram-nos coisas que vamos corrigir durante esta semana e não será esta derrota que vai abalar o nosso objetivo e pôr em causa o que foi feito atrás. Foi pena não termos levando pontos neste jogo."

Ausência de Navarro: "Sabíamos que o Navarro tinha uma pequeno toque, mostrou-se disponível para jogar mas sentiu uma dor no aquecimento. Mais vale ficar de fora e prevenir do que perder dois meses."