Talocha de saída do Gil Vicente, Fujimoto é para manter

Lateral-esquerdo, titular em 31 jogos, está de saída. No meio-campo, gilistas estão a negociar a continuidade de Fujimoto.



Talocha não deverá continuar no Gil Vicente. Titular indiscutível do lado esquerdo da defesa, o lateral, de 32 anos, titular em 31 jogos, terá outras opções em carteira e a saída será a custo zero.

Em contrapartida, no meio-campo, Fujimoto não está descartado. Terminado o segundo empréstimo, o japonês poderá manter-se em Barcelos, com Tiago Lenho e Francisco Dias da Silva a tentarem junto do Tokyo Verdy (Japão) a transferência definitiva, num processo idêntico ao ocorrido na temporada anterior com o médio-defensivo brasileiro Vítor Carvalho, que esteve dois anos emprestado pelo Coritiba (Brasil), acabando agora por renovar até 2024.

Refira-se, por último, que o reforço Alipour (ex-Marítimo) foi chamado à seleção iraniana.