TAD não responde em tempo útil e Ricardo Soares está fora do Sporting-Gil Vicente

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente

Treinador do Gil Vicente fora do banco na deslocação do emblema de Barcelos a Alvalade.

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente não vai mesmo estar no banco dos gilistas na deslocação a Alvalade, no jogo frente ao Sporting referente à 32ª jornada da Liga Bwin.

Em causa o facto de o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) não responder em tempo útil à providência cautelar apresentada pelo Gil Vicente, que esperava uma comunicação até 19h30 desta sexta-feira, horário de fecho do tribunal.

A verdade é que não chegou qualquer resposta, pelo que uma decisão só deverá ser conhecida na segunda-feira, uma vez que o tribunal não funciona durante o fim de semana.

De recordar que Ricardo Soares foi suspenso por 15 dias e multado em 2 805 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, devido às declarações dirigidas à equipa de arbitragem do encontro com o Paços de Ferreira, na 31.ª jornada da Liga Bwin. A partida acabou empatada a um golo.

O treinador havia revelado, em conferência de antevisão ao jogo com o Sporting, a esperança de poder estar no banco, alegando que "as regras são para todos".