"Sporting? Vai ser difícil, mas temos confiança em nós e vamos dar tudo"

Antoine Léautey acredita que o Gil Vicente vai travar o campeão nacional.

Antoine Léautey, eleito pelos adeptos do Gil Vicente como o melhor em campo na vitória em Paços de Ferreira, na jornada anterior, disse, esta terça-feira, em declarações ao canal do clube, que a equipa está preparada para fazer um grande jogo contra o campeão nacional Sporting, no sábado. "Vai ser difícil, mas temos confiança em nós e vamos dar tudo. No futebol são onze contra onze e contamos com um forte apoio dos adeptos", vincou

O extremo francês, recorde-se, foi o autor do golo da vitória por 1-0, na Mata Real, no último minuto do encontro, elogiando o "lindo passe" do colega, Aburjania", numa fase do encontro, reconheceu, em que o Gil Vicente estava a defender.