Soares elogia ex-vizinho, Álvaro Pacheco, mas quer "fazer doer" equipa que o catapultou como treinador

Gil Vicente Vizela defrontam-se este domingo, às 18h, no Estádio Cidade de Barcelos.

Ambos naturais de Felgueiras, os treinadores Ricardo Soares (Gil Vicente) e Álvaro Pacheco (Vizela), defrontam-se este domingo, às 18h, no Estádio Cidade de Barcelos, em jogo a contar para a quinta jornada da Liga Bwin.

Depois dos elogios do seu ex-vizinho, sexta-feira, este sábado foi a vez do técnico gilista dizer que tem muitas semelhanças com o seu agora opositor, sobretudo na "paixão" com que vive o futebol. No entanto, disse que esta relação próxima em nada vai interferir com a partida de domingo: "É uma equipa boa, tem bons executantes, um conjunto de jogadores jovens, com uma mescla de juventude e experiência, mas nós também somos altamente competitivos".

Contrariamente á jornada anterior, derrota nos Açores (1-0), Soares quer a equipa com mais "agressividade" no último terço, para "fazer doer mais" o Vizela.

Por outro lado, elogiou e desejou sorte a Kritciuk, que saiu para o Zenit, acrescentando que os dois últimos reforços, o guardião Ziga e o avançado Calero, vão "acrescentar" qualidade ao plantel.