Soares desvaloriza eliminação da Taça e puxa dos galões: "Nos últimos quatro jogos..."

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente

Treinador do Gil Vicente em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense, agendado para as 20h15 de sexta-feira.

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente não quer falar mais da eliminação da Taça de Portugal, na quarta eliminatória da prova, frente ao Leça, do Campeonato de Portugal, e lembra o percurso na Liga Bwin.

Na antevisão do jogo da 12ª jornada, marcado para sexta-feira, às 20h15, em Moreira de Cónegos (SPORT TV 1), Ricardo Soares recusou fazer mais comentários sobre a surpreendente derrota em Leça da Palmeira, argumentando que já o tinha feito na conferência de Imprensa pós-jogo, e puxou dos galões quanto ao campeonato.

"Já falei o que tinha a falar, fizemos a análise a seguir ao jogo, o que correu bem e o que correu mal e seguimos em frente. Não gosto de olhar para trás, da mesma maneira que a seguir a vencermos o Benfica, no ano passado [na Luz], não falei [nisso] a seguir, agora não há margem para lamentações. Temos de analisar e corrigir o que não correu como o que estava projetado", começou por dizer.

"Nos últimos quatro jogos, somos das equipas que mais pontos têm", pontos esses "conquistados com estes jogadores", acrescentou.

Sobre o Moreirense, equipa que treinou antes de rumar a Barcelos, Soares, como habitual, elogiou o adversário, dizendo ser "defensivamente muito forte, com boa capacidade nas transições", sendo, também, "muito forte nas bolas paradas".

O Gil Vicente é oitavo classificado, com 13 pontos, já o Moreirense é 15.º, somando apenas oito.