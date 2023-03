"Soares conhece o plantel do Gil? Há sempre o reverso da medalha"

Declarações de Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, na antevisão ao jogo com o Estoril.

O treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, desvalorizou, de certa forma, o facto de Ricardo Soares, técnico do Estoril, adversário de sexta-feira, às 20h15, em jogo da jornada 26 da Liga Bwin, ter trabalhado com praticamente metade do seu plantel, na época passada, a da inédita qualificação europeia da formação de Barcelos.

"Claro que há sempre benefícios em ele conhecer tão bem os nossos jogadores, mas tem também prejuízos, porque eles também o conhecem e dão-nos dicas sobre as suas preferências. Ou seja, há sempre o reverso da medalha, não penso que seja determinante para o jogo".

Lamentando a paragem prolongada à qual a sua equipa foi obrigada, devido ao adiamento do jogo com o Sporting, da jornada 25 - realiza-se na próxima quarta-feira - de cerca de 20 dias, juntando com os compromissos das seleções nacionais, entende que, aí, os canarinhos podem ter vantagem: "Estas paragens, para um treinador que chegou recentemente, como é o caso, é benéfica, porque lhe dá tempo para trabalhar mais conteúdos de jogo, numa equipa que já se nota ser muito organizada, como é apanágio do míster Ricardo Soares", concluiu.