Símbolo do galo nas mãos dos sócios do Gil Vicente em Assembleia Geral

A Direção pretende recuperar os elementos do emblema do clube datado de 1938 e espera decisão em AG.

Os associados do Gil Vicente decidem esta terça-feira se querem retirar um dos elementos mais simbólicos do emblema do clube para recuperar o antigo. A posição dos sócios determinará o símbolo a utilizar no equipamento em 2021/22. A proposta da Direção do clube de Barcelos será apresentada em Assembleia Geral, às 21 horas, no Auditório do Estádio Cidade de Barcelos.

A Direção presidida por Francisco Dias da Silva quer regressar ao emblema utilizado de 1938 até 2005, ano em que, sob a liderança de António Fiusa, o Gil Vicente renovou, 67 anos depois, o símbolo ao colocar um galo estilizado no centro do escudo, aproveitando, assim, uma das mais populares referências turísticas do país no estrangeiro. Uma mudança que se traduziu no terceiro emblema oficial do clube barcelense em 97 anos de existência, provocando, na altura, alguma resistência juntos dos sócios, que viram, pela primeira vez, o símbolo da cidade, o galo, estampado no do clube. António Fiusa, na altura, lembrou que foram mantidos os três emblemas nas infraestruturas do Gil Vicente, embora apenas um figurasse nos equipamentos.

Doze anos depois, o moderno e altivo Galo de Barcelos poderá desaparecer do centro do emblema, com o brasão da cidade a voltar a ser destacado. O primeiro símbolo do Gil Vicente durou apenas 14 anos, de 1924 a 1938, com uma bola a "segurar", na altura, o brasão do município.