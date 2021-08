"Será um calor imenso, gostávamos mais de jogar à noite..."

Ricardo Soares preferia jogar à noite em Portimão e evitar um calor de domingo à tarde

O treinador do Gil Vicente admitiu esta sexta-feira, em conferência de Imprensa, que preferia jogar à noite do que às 15h30 de domingo em Portimão, na segunda jornada da Liga Bwin. Para Ricardo Soares, as elevadas temperaturas previstas para a hora do jogo, a rondar os 40 graus, irão prejudicar o espetáculo.

"É um calor imenso, mas é o que é. É para as duas equipas. O que queremos é jogar. Gostávamos mais de jogar à noite, era bom para o espetáculo, seria um jogo mais intenso e bem jogado, mas de certeza que vamos ter duas equipas a lutar incessantemente pelos pontos, e que venceram na primeira jornada", afirmou.

Destacando o facto de o Portimonense, contrariamente ao Gil Vicente, ter mantido "praticamente toda a equipa e estrutura da época passada", incluindo o treinador Paulo Sérgio, e sendo bastante "física" na forma como aborda o jogo, Ricardo Soares optou, por salientar o "excelente momento" dos seus jogadores que, admitiu, o surpreenderam pela "pela qualidade e intensidade" com que jogaram frente ao Boavista, dizendo que tem como objetivo "impor o ADN" da equipa e "trazer pontos" de Portimão.

O treinador dos gilistas disse, por fim, que ainda espera a chegada de um quarto defesa-central, depois da saída, por empréstimo, de Manuel Lopes.