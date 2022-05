"Sem os adeptos, o Gil Vicente tinha fechado"

A duas jornadas do final da Liga Bwin, o Gil Vicente só depende de si para garantir a qualificação inédita para as competições europeias

O diretor desportivo do Gil Vicente, Tiago Lenho, em declarações à Sport TV, afirmou que o segredo para a temporada dos gilistas é a "união entre todos", estrutura, plantel e adeptos.

Abordando o tormento que foi o Caso Mateus, que colocou o emblema a competir no terceiro escalão do futebol português, lembrou que, nessa altura, em 2018, o clube podia ter acabado. "Se os adeptos e os barcelenses não acreditassem provavelmente clube podia ter fechado portas. Mas a verdade é que, agora, têm ajudado muito. Estas pessoas merecem o que estão a viver".

Recorde-se que, a duas jornadas do final da Liga Bwin, o Gil Vicente só depende de si para garantir a qualificação inédita para as competições europeias, caso vença, no domingo, o Tondela, em Barcelos, às 15h30, ou o Vitória de Guimarães perca já na sexta-feira no Estádio do Bessa contra o Boavista.