"Sei que a equipa mais competente será campeã e, neste momento, é o Sporting"

Declarações de Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na antevisão ao encontro da jornada 18.

O treinador Ricardo Soares considera que o Sporting "é a equipa mais competente" em Portugal, mas frisou a vontade do Gil Vicente conquistar pontos, terça-feira, na 18.ª jornada da I Liga de futebol.

"Espero um jogo difícil. Vamos jogar contra a equipa que lidera o campeonato, e justamente, na minha opinião. Tem sido a mais regular e a que tem tido mais capacidade para ocupar o lugar que ocupa. Sabemos dessas dificuldades, mas vamos a jogo com pensamento positivo", disse Ricardo Soares.

O técnico lembra que a equipa vem de um "resultado positivo [vitória 2-1, fora, diante do Boavista]" e que a equipa tem "melhorado". "Treinámos com grande motivação e grande afinco para conquistar pontos", afirmou, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Ricardo Soares destacou o facto de o Sporting raramente se descompor e permitir transições ofensivas, considerando ser uma equipa "muito comprometida" e que tem "muita qualidade e um espírito que a faz lutar até ao fim".

Questionado sobre se, tendo em conta a vantagem para as outras equipas e o calendário menos preenchido, o Sporting é o principal candidato ao título, Ricardo Soares considerou que os leões têm a "vantagem" de ter mais tempo para preparar os seus jogos, mas frisou não saber se isso será "determinante para ser campeão nacional".

"Sei que a equipa mais competente será campeã nacional e, neste momento, o Sporting é a equipa mais competente em Portugal", afirmou.

Ricardo Soares não considera que a possibilidade de o Sporting aumentar para oito pontos a vantagem sobre o segundo classificado, o FC Porto, possa ser um fator de motivação extra para os "leões' e, daí, resultarem maiores dificuldades para o Gil Vicente.

"Não me parece. A dificuldade será inerente à dificuldade do adversário, e esse é um problema que não é do Gil Vicente. Queremos conquistar pontos, vamos a jogo com essa vontade e ambição, estou convencido que vamos fazer um grande jogo", disse.

O treinador do conjunto de Barcelos está, porém, consciente de que vai ser preciso "sofrer em alguns momentos do jogo".

"Noutros, vamos colocar em prática a nossa potencialidade, quer em ataque apoiado, quer em transições. A nossa equipa é muito forte nas bolas paradas e isso pode ser determinante no resultado final", disse.

Ricardo Soares notou ainda que o facto de o Sporting ter feito a melhor primeira volta dos últimos 70 anos "é sinal que estão a fazer um campeonato extraordinário", mas avisou: "se o Sporting não estiver num dia excelente, a percentagem sobe muito para o Gil Vicente".

Ygor Nogueira, castigado, e Pedro Marques, emprestado pelos "leões', são ausências certas nos gilistas.

Gil Vicente, 12.º classificado, com 16 pontos, e Sporting, primeiro, com 47, defrontam-se a partir das 21:00 de terça-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, jogo que será arbitrado por Nuno Almeida, da associação do Algarve.