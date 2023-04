Seca de Navarro não preocupa Daniel Sousa: "É o melhor ponta de lança da Liga"

Avançado espanhol não tem conseguido marcar, mas o treinador do Gil Vicente não está preocupado.

Sem marcar há seis jogos consecutivos, o pior registo desde que chegou a Barcelos, a "seca" de golos de Fran Navarro não preocupa o treinador Daniel Sousa, que voltou a tecer rasgados elogios, esta sexta-feira, na antevisão do jogo da 29.ª jornada da I Liga, domingo em Portimão.

"Mais uma vez digo isto, o Fran continua a ser para mim o melhor ponta de lança do campeonato português. Não é fácil fazer o que ele fez até agora e o facto de ser tema em todas as conferências de imprensa diz muito do nível onde ele se colocou, com a ajuda de toda a equipa. Era problemático se um jogador da posição dele se escondesse do jogo. E ele nunca se esconde", afirmou.

Sobre a partida com o Portimonense, equipa que também ainda não garantiu a permanência, tal como o Gil Vicente, o técnico garantiu que a sua formação irá tentar "procurar os três pontos", contra um adversário "bastante característico, utilizando um jogo mais objetivo e físico, bem organizado e que, apesar de ter sofrido bastantes remodelações nos mercados, tem sido reconstituído de forma bastante organizada".

Miguel Monteiro, avançado de 19 anos que se lesionou a meio da semana contra o Rio Ave, em jogo dos sub-23, está fora do jogo em Portimão.