Santana diz que jogar com Fran Navarro "é um privilégio"

O ponta-de-lança brasileiro, Élder Santana, reconheceu que "é sempre muito difícil começar uma semana de trabalho depois de uma derrota", mas acredita que "o final da próxima seja diferente", depois da receção ao Estoril, sexta-feira, a contar para a 9ª jornada da Liga Bwin.

O avançado de 29 anos, que saltou do banco para assistir, de cabeça, para o golo solitário de Fran Navarro, na derrota da ronda passada, em Alvalade, elogiou o colega de equipa e disse estar satisfeito pelo seu percurso em Barcelos, onde está desde a época passada: "É um privilégio muito grande ter um jogador e uma pessoa como o Fran. Todos aqui o admiram e a gente puxa um pelo outro. Procuro aprender bastante com ele, até porque temos características diferentes. Quero continuar a ajudá-lo, com assistências para golos e quando tiver a minha oportunidade também de marcar. Tenho a confiança dos meus companheiros, de toda a equipa técnica e as assistências fazem-me sentir útil", concluiu.