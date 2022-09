Sandro Lima apela ao espírito de 2019 para o Gil Vicente voltar a bater o Sporting

Melhor marcador da equipa de Barcelos no ano de regresso à I Liga dá a receita para vencer em Alvalade, embora veja o Sporting mais forte que há três anos. A última vitória sobre o Sporting (3-1) remonta a 1 de dezembro de 2019, com golos de Kraev, Sandro Lima e Naidji, e teve como palco o Estádio Cidade de Barcelos. Desde então, já lá vão seis derrotas.

Sandro Lima, o goleador gilista no regresso à I Liga, na época 2019/20, marcou um golo e fez uma assistência na última vitória, por 3-1, sobre o Sporting, em Barcelos. Campeão do segundo escalão da Coreia do Sul, o melhor marcador do Gil Vicente, há três épocas, com 13 golos falou com O JOGO sobre o que há a fazer para minimizar o poderio dos leões.

"O que é preciso é ter um grupo bem forte, unido. Acho que naquele ano a gente tinha um grupo fantástico e um treinador [Vítor Oliveira] excecional, mas também encontrámos um Sporting com problemas, havia muita instabilidade", recorda, acrescentando que a equipa "fez um grande jogo".

Os tempos mudaram e Sandro vê, agora, o Sporting "mais forte, com melhores jogadores", embora frise que "o principal é o Gil apresentar-se forte coletivamente e fazer golo nas oportunidades que tiver".

Longe de Portugal desde 2020, o avançado continua a acompanhar o Gil Vicente e abordou a "complicada" estreia europeia do clube. "O que pesou mais foi o calendário bater com os jogos da liga. Isso foi muito puxado para uma equipa que não tem um plantel muito grande".

Companheiro de equipa de Samuel Lino - que foi seu suplente em 2019/20, aos 19 anos -, o dianteiro de 31 anos não está "nada surpreendido" com a trajetória do agora jogador do Valência, que, ainda hoje, trata por "menino".

"Sempre pensei que ele, a longo prazo, seria um jogador fenomenal. Merece estar onde está. Foi um jogador muito bom para o Gil e nesse ano e evoluiu bastante. Foi uma venda histórica para o clube e fico muito feliz ao vê-lo a titular no Valência, fazendo golos".