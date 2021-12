Samuel Lino muitas vezes o "melhor em campo": "Menino bonito da equipa? Bonito não sou..."

Depois de na época passada ter começado como homem mais avançado do ataque, Ricardo Soares decidiu desviar Samuel Lino para a ala esquerda, mudança que se revelou um sucesso no número de golos marcados.

A jogar na ala é que Samuel Lino se sente bem. Ali tem espaço para as jogadas de um contra um de que tanto gosta, podendo driblar e fletir para o meio do terreno. A posição de ponta-de-lança que ocupou na época passada foi apenas para suprir a falta de um jogador com essas características no plantel. Marcar golos está sempre no pensamento do jovem brasileiro, que elege o golo ao Portimonense como o mais bonito que apontou com a camisola do Gil Vicente.

Tem jogado a ponta de lança e a extremo esquerdo. Jogar da ala para o centro favorece mais as suas características, como defende o treinador?

-Sempre fui extremo. Na época passada tivemos uma dificuldade, porque não tínhamos ponta-de-lança, então fui fazer essa função, mas a minha preferência é jogar a extremo, porque é a posição onde gosto mais de atuar. Tenho mais espaço para fazer as jogadas, os dribles. Sim, acredito que esta posição de extremo é a melhor para as minhas características.